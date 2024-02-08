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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde Y.D.'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde Y.D.'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Şanlıurfa Narkotik Yakalama Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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