Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucunda; Bin 215 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA