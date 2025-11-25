Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Bin 772 Uyuşturucu Hap Ele Ge geçti

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 772 uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın adresine operasyon operasyon düzenlendi.

Şahısların araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda, 2 bin 772 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA