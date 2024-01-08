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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıs, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen A.K. isimli şahsın işyerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın adresinde yapılan aramada farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Birecik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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