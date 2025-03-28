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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Tutuklama

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda metamfetamin, eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 14'ü tutuklandı, 8'i adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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