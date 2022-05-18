Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon kamerada - Haberler

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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon kamerada

- Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon Şanlıurfa'da 25 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa'da 25 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyona özel harekat polislerle birlikte 110 polis katıldı. Zırhlı araçlarla gidilen adreslerde açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Evlere giren ekipler, 25 şahsı gözaltına alırken yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 19 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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