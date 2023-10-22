Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 43 sentetik ecza, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 43 sentetik ecza, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirilirken şüpheli V.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.