İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 342 gram esrar, eroin, sentetik uyuşturucu, 79 hap ve 2 tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Viranşehir, Suruç, Siverek ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 kilo 342 gram esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu, 79 hap ve 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
img

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.