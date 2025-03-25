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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde 5 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 273,96 gram metamfetamin maddesi, 178,74 gram eroin maddesi, 43,26 gram esrar maddesi, 164 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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