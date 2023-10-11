Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkez ve ilçelerde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 113 gram toz esrar, 176 gram metamfetamin, 138 gram eroin, 119 gram sentetik maddesi, 3 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA