Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Gözaltı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. 10 farklı operasyonda 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ve birçok silah ele geçirildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA