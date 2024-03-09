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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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