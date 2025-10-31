Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yaklaşık üç aydır süren çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa merkez ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA