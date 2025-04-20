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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Tutuklama
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, farklı ilçelerde 10 operasyon düzenlerken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri, il merkezi, Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Ekiplerin 10 farklı operasyonunda, 3 kilo 50 gram skunk maddesi, 246 gram sentetik kannabionid maddesi, 71 gram metamfetamin maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 34 gram afyon sakızı, 1.74 gram eroin maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 14 şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 1 zanlı savcılık tarafından, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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