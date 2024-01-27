Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu kullanımı ve satışı yaptığı öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA