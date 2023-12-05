Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araç içerisinde yapılan aramada 14 gram eroin ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisindeki A.Ü.'nün üzerinde 14 gram eroin ile 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA