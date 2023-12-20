Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.A. ve M.A. isimli şahısları gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada ise 53 gram esrar, 1.73 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.A. isimli şahsa uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken M.A. isimli şahıs ise uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Narkotik Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir? Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title