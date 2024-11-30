Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 750 gram skunk ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmaları sürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA