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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 750 gram skunk ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmaları sürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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