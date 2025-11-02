Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Madde Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese yönelik uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 15 parça halinde 7 kilogram skunk maddesi, ile 150 gram kannabionid maddesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA