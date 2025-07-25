Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 260 Gram Madde Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 260 Gram Madde Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, durdurdukları iki araçta toplam 6 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 ayrı araçta biri 4 kilo 130 gram skunk, diğeri ise 2 kilo 130 kubar esrar olmak üzere toplam 6 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karaköprü ilçesi ile Siverek ilçesinde şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, biri 4 kilo 130 gram skunk, diğeri ise 2 kilo 130 kubar esrar olmak üzere toplam 6 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçlarda bulunan 3 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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