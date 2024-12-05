Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 560 parça halinde satışa hazır 150 gram eroin maddesi, 33 parça halinde 159 gram bonzai maddesi, 381 gram metamfetamin maddesi ile 1 kilo 900 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA