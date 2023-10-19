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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.