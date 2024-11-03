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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, bir şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kilogram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 1 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 35 kilogram skunk maddesi ele geçiren ekipler, zanlıyı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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