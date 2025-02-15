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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Esrar ve Silah Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar, 1 kilo 180 gram eroin ve çeşitli silahlar ele geçirilirken, 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçilmesi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis ve jandarma ekiplerinin, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir'deki 3 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 30 kilogram esrar maddesi, 1 kilo 180 gram eroin maddesi, 220 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme apartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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