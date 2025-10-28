Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Şanlıurfa İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 206 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.
Onayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa