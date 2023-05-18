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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. İlk operasyonda Viranşehir ilçesinden Ceylanpınar ilçesine yolcu minibüsü ile gelen İbrahim B.'nin üzerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi elde edildi. Minibüsü durdurup şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler, metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Başka operasyonda ise durdurulan otomobildeki Yusuf Ç. İsimli şahsın yapılan üst aramasında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda ise Yavuz Selim Caddesi üzerinde durdurulan Davut T. İsimli şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler, metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Her gözaltına alınarak emniyete götürülen her 3 şahsın üzerinden yaklaşık 2 buçuk gram metafetamin maddesi çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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