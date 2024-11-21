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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilogram 800 gram skunk ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 kilogram 800 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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