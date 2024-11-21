Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilogram 800 gram skunk ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 kilogram 800 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA