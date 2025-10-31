Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 gözaltı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yaklaşık üç aydır süren çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa merkez ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA