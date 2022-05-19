Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama - Haberler

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Suruç ilçelerinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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