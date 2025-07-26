Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 15 Tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kent merkezi ve Suruç ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 590 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, bir miktar esrar, 6 sentetik hap ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Operasyonda, 44 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldığı belirtildi. - ŞANLIURFA