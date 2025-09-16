Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 300 Gram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada 2 parça halinde 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA