Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 300 Gram Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada 2 parça halinde 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa