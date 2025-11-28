Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikamet adresinde ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda; 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA