Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 128 Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da şüpheli bir şahsa ait araçta yapılan aramalar sonucunda 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 bin 128 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA