Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 128 Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir şüpheli şahsa ait araçta 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Şanlıurfa'da şüpheli bir şahsa ait araçta yapılan aramalar sonucunda 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 bin 128 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa