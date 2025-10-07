Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 128 Hap Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir şüpheli şahsa ait araçta 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa'da şüpheli bir şahsa ait araçta yapılan aramalar sonucunda 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 bin 128 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.