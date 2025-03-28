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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 14'ü tutuklandı, 8'i adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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