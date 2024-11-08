Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetim ve operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA