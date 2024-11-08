Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetim ve operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA