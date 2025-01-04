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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde 14 kilo 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve kent genelinde yapılan operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde 14 kilo 661 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada, 14 Kilo 661 gram esrar maddesi ile 215 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent genelinde uygulama yapıldı

Ekiplerce kent genelinde yapılan uygulamalarda ise çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Toplamda 17 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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