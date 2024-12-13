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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram skunk ile bin 372 hap ele geçirilirken, 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 11 kilo 500 gram skunk, bin 372 hap ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'inin ise işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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