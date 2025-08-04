Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 11 kilo 200 gram esrar ve 313 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik jandarma köpekleri ile yapılan aramalarda 11 kilo 200 gram esrar ve 313 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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