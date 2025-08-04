Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik jandarma köpekleri ile yapılan aramalarda 11 kilo 200 gram esrar ve 313 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA