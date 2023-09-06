Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 540 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.Ç. isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Şahsın kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 540 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA