Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözlatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada üst araması gerçekleştirilen T.G. isimli şahsın üzerinden 9 adet uyuşturucu hap çıktı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA