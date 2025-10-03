Şanlıurfa'da Turizm İşletmelerine Yoğun Denetim: 9 Milyon TL Para Cezası

ŞANLIURFA(İHA) Şanlıurfa'da umuma açık konaklama ve yeme içme mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere idari para cezası uygulandı.

Turizm şehri olma yolunda ilerleyen Şanlıurfa'da halk sağlığı ve kaliteli hizmet anlayışı amacıyla konaklama tesisleri ve yeme içme işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Hafta sonunda toplam 20 işletme denetlenirken eksikleri bulunan ve ilgili mevzuata aykırılık tespit edilen tesis ve işletmeler idari para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Defterdarlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda eksikleri bulunan ve ilgili mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere topla 9 milyon 416 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Amacımız ceza uygulamak değil, Şanlıurfa'ya gelen misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı ve mutlu bir şekilde ilimizden ayrılmasını sağlamaktır. Ayrıca topluma rahatsızlık veren, huzuru bozan işletmelerin de bu şekilde çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için de standartlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bu standartlara ulaşmak için belirlenen kurallara hepimizin uyması lazım. Eksikliği bulunmadan hizmet veren işletmelerimize teşekkür ediyor, tespit edilen eksikliklerin de işletmelerimiz tarafından en kısa sürede giderileceğine inanıyorum" dedi. - ŞANLIURFA