Şanlıurfa'da Traktör Takla Attı, Kaza Kamerada

Şanlıurfa'da Traktör Takla Attı, Kaza Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın, önünde seyreden traktörün arkasındaki kültivatöre takılması sonucu yaşanan ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'da ilginç kaza kamerada

Hafif ticari aracın kültivatörüne takıldığı traktör takla attı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden traktörün arkasındaki kültivatöre takılması nedeniyle yaşanan ilginç kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Nizip ilçesi arasındaki karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre 34 DHB 215 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla seyir hainde olan Ali Furkan C., önünde seyreden Abdulkadir R.'nın kullandığı traktörü geçmeye çalıştı. Sollama sırasında hafif ticari aracın sağ ön ve arka kapı bölgesi, traktörün arkasındaki kültivatöre takıldı. Kontrolden çıkan traktör duvara çarpıp takla atarken hafif ticari araç ise yolda savruldu. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın kaportasının bir kısmı kültivatörde kaldığı gözlendi.

Kazayı görenler traktör sürücüsünün yardımına koştu.

Takla atıp ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.