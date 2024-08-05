Şanlıurfa'da traktör ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç Karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Mehmet K.'nin kullandığı 05 H 697 plakalı traktör ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 AGV 859 plakalı tır çarpıştı. Çalışmanın etkisiyle devrilip lastikleri yerinden kopan traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA