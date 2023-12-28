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Şanlıurfa'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kazada traktör devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Sürücü, Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlaya giden Bozan Artar'ın (65) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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