Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Vural Demir ve yolcu Velat Demir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü

Traktör devrildi: 2 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Şanlıurfa karayolunun Dolunay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vural Demir yönetimindeki 04 AAC 213 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Vural Demir ile yolcu Velat Demir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan sürücü Vural Demir ile Velat Demir, ambulanslarla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - 3.Sayfa
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