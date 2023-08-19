Şanlıurfa'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

M.Ç. (38) ile A.İ. (33) arasında Eyüpkent Mahallesi'nde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çekiç ve kesici aletin de kullanıldığı kavgada yaralanan M.Ç. ile A.İ. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.