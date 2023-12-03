Şanlıurfa'da trafik panosu alev aldı, itfaiye müdahale etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan bir trafik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin evlere sıçramadan kontrol altına alınması sağlandı.

Şanlıurfa'da alev alan trafik panosu korku ve paniğe neden oldu. Yükselen alevler evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerindeki DEDAŞ'a ait elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yan taraftaki evlere sıçramasını engelledi.

Öte yandan Suruç ilçesinde yoğun bir şekilde elektrik kesintileri ve arızaları yaşandığı belirtildi. - ŞANLIURFA