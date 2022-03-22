DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Diyarbakır karayolu üzerinde iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır Otoyolu'nun 10'cu kilometresinde bulunan Kabahaydar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 LTL 33 Volkswagen marka plakalı otomobil, kırsaldan ana yola çıkmaya çalışan, sürücüsü öğrenilemeyen CR 878 SS yabancı plakalı Kia marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 06 LTL 33 plakalı araç sürücüsü ağır yaralandı. CR 878 SS plakalı araç içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise hafif yaralandı. 06 LTL 33 plakalı araç sürücüsü araçtan çıkartıldıktan sonra araç bir anda alev aldı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise olay yerindeki alev alan araçta soğutma çalışması yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.