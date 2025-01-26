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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaralı Yolun Genişletilmesini İstedi

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaralı Yolun Genişletilmesini İstedi
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yerde yatan bir yaralı, yolun genişletilmesini talep etti.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken yerde yatan bir yaralının tek isteği ise yolun genişletilmesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun organize sanayi bölgesi çıkışında yaşandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 LNS 68 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 35 AEE 972 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Yaralının tek istedi yolun genişletilmesi oldu

Yerde yatan bir yaralının tek isteği ise yolun genişletilmesi oldu. "Yol genişletilsin, başka bir şey istemiyorum" diyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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