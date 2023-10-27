Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası sopalı kavga
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında sopalı ve yumruklu kavga çıktı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA'da 'trafik kazası' nedeniyle iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bamyasuyu Mahallesi'nde iddiaya göre, kaza yapan iki otomobil sürücü, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile araçlardan inen taraflar, birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Görüntülerde, bir kadının araçtan sopa ile inip, diğer tarafa saldırması dikkati çekti. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa